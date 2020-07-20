В Башкирии 21-летний парень совратил восьмиклассницу в лесу

20 Июль 2020 2020-07-20T08:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

21-летнего парня из Башкирии обвиняют в том, что он совратил 15-летнюю девочку в лесу.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», неприятная история произошла еще на прошлой неделе. Мама 15-летней школьницы из Бижбулякского района республики с ужасом узнала о том, что ее дочь совратили в лесу рядом с поселком, где она проживала. О случившемся она немедленно рассказала полицейским.

Известно, что преступление произошло поздним вечером, после того, как молодые люди вместе распивали спиртное. Вскоре после заявления матери предполагаемого преступника задержали – он во всем признался, и не стал скрывать половой связи с девочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU