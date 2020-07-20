За сутки число заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось до 6348 человек
Сегодня на очередном оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона озвучил актуальные данные по распространению инфекции в Башкирии. Так за последние сутки в Башкирии зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, а общее число зараженных увеличилось до 6348 человек. 1467 пациентов с легкой формой находятся на амбулаторном лечении, а еще 226 – в стационарах. При этом состояние 80-ти пациентов оценивается как удовлетворительное, 113 – средней тяжести и 33 – тяжелое. Они находятся в отделении интенсивной терапии, к аппаратам ИВЛ подключены 8 человек.
- Новых выздоровевших за сутки в республике 11 человек, всего с начала эпидемии вылечились 4634 жителя республики. Новых летальных случаев от коронавируса нет, по-прежнему эта цифра составляет 21 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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