2020-07-20T08:34:24+03:00
Происшествия

Министр здравоохранения Башкирии объяснил, почему в республике резко выросло число новых носителей COVID-19

По словам Максима Забелина, это случилось из-за очага инфекции в еще одном медицинском учреждении
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Министр здравоохранения Башкирии объяснил резкий рост новых зараженных коронавирусом в республике. По словам Максима Забелин, это случилось из-за очередной очага инфекции в медицинском учреждении – речь идет о психоневрологическом интернате

«У нас был очаг в организованном коллективе – это в Учалинском районе в психоневрологическом интернате. Очаг локализован. Был сформирован оперативно межведомственный штаб, были привлечены сотрудники для оказания медицинской помощи и поддержания жизнедеятельности непосредственно медучреждения», – сказал Забелин на оперативном совещании в правительстве.

Напомним, рост новых носителей COVID-19 был зафиксирован на прошлой неделе. Число суточных зараженных стабильно держалось на отметке выше 55 человек. При этом всю первую половину июля показатель не превышал 50 инфицированных. По сегодняшним данным Минздрава, прирост за минувшие сутки стал ниже — 41 случаев ковида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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