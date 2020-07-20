«Мы уже были готовы создать оперштаб»: Радий Хабиров прокомментировал лесные пожары

20 Июль 2020 2020-07-20T08:26:32+03:00

Самый крупный пожар был зафиксирован в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе – здесь горело 2000 гектаров леса.

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии 20 июля Радий Хабиров прокомментировал лесные пожары, которые охватили четыре района – Абзелиловский, Учалинский, Бурзянский и Белорецкий.

«Мы с тревогой с определенной принимали непосредственное участие в тушении пожаров. У нас там [в четырех районах] периодически возникали очаги. Мы уже вчера были готовы создать большой оперштаб, но наши коллеги туда выезжали», - сказал глава республики.

Как доложил Марат Шарафутдинов, глава минлесхоза, самый крупный пожар был зафиксирован в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе – здесь горело 2000 гектаров леса. Вчера крупный природный пожар был локализован, угрозы распространения нет, но волонтеры и спасатели занимаются дотушиванием очагов задымления.

- Такого количества пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11 600 гектаров, - сказал чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU