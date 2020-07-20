В Башкирии затерялась моторная лодка с туристами

20 Июль 2020 2020-07-19T19:52:12+03:00

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В минувшую субботу в службу спасения поступило сообщение, что в Башкирии на Павловском водохранилище потерялись двое туристов на моторной лодке. Как рассказали обратившиеся, они вчетвером с друзьями катались по водохранилищу – потом они слезли на берег, а друзья поехали кататься дальше, но ни в назначенное время, ни позже обратно так и не вернулись.

- Спасатели взяли находившихся на берегу на борт своего суда, и вместе они отправились разыскивать пропавшую моторную лодку. Вскоре лодка была найдена в восьми километрах от берега, - рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС. – Во время катания мужчины потеряли ориентир, заблудились и не смогли вернуться назад. Все они находились в удовлетворительном состоянии и медпомощи не нуждались.

ИСТОЧНИК KP.RU