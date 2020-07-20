В Башкирии затерялась моторная лодка с туристами
В минувшую субботу в службу спасения поступило сообщение, что в Башкирии на Павловском водохранилище потерялись двое туристов на моторной лодке. Как рассказали обратившиеся, они вчетвером с друзьями катались по водохранилищу – потом они слезли на берег, а друзья поехали кататься дальше, но ни в назначенное время, ни позже обратно так и не вернулись.
- Спасатели взяли находившихся на берегу на борт своего суда, и вместе они отправились разыскивать пропавшую моторную лодку. Вскоре лодка была найдена в восьми километрах от берега, - рассказали в Госкомитете Башкирии по ЧС. – Во время катания мужчины потеряли ориентир, заблудились и не смогли вернуться назад. Все они находились в удовлетворительном состоянии и медпомощи не нуждались.
ИСТОЧНИК KP.RU