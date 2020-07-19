Четыре смертельных ДТП произошло на дорогах Башкирии за минувшие сутки

19 Июль 2020 2020-07-19T19:52:54+03:00

Вина и ответственность лежит на самих водителях

Изменить размер текста: A A

По данным ГИБДД, за минувшую субботу, 18 июля, на дорогах республики погибло 4 человека. Во всех случаях водители не справились с управлением.

Первая авария произошла в Учалинском районе. Вечером местный житель за рулём иномарки вылетел за пределы трассы и врезался в дерево. Водитель погиб на месте, пассажир в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Похожая авария произошла и в Краснокамском районе – там молодая девушка за рулём отечественного автомобиля ночью не справилась с управлением, и автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся. Девушку в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию, где она скончалась.

В это же время в Октябрьском пьяный водитель сбил местного жителя на пешеходном переходе. Мужчина скончался до приезда скорой.

Жуткое ДТП произошло ночью в Белебеевском районе. Водитель «Лады Гранты» столкнулся с попутным КамАЗом. В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Как сообщили в ГИБДД, водитель легкового автомобиля превысил скорость.

Сейчас по каждому факту смертельного ДТП начато разбирательство. Сотрудники дорожной полиции устанавливают причины и обстоятельства каждого из инцидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU