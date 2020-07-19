В Уфе из-за жары скончался 19-летний серебряный призер России по плаванию

19 Июль 2020 2020-07-19T18:59:23+03:00

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В минувшую пятницу в Уфе скончался 19-летний спортсмен Руслан Шарипов. Как сообщает ИА «Башинформ», причиной смерти серебряного призера чемпионата России по плаванию стал серьезный перегрев. Как рассказал собственный источник издания, в последнее время молодой спортсмен лишился источника доходов, поэтому был вынужден подрабатывать в такси. В пятницу было очень жарко, и, закончив работу, Руслан почувствовал себя очень плохо. Он пришел домой, отработав почти четверо суток в такси, и потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть спортсмена.

Руслан Шарипов являлся воспитанником спортивной адаптивной школы паралимпийского резерва Башкирии: несмотря на проблемы со слухом, парень показывал большие успехи в спорте, и тренеры прочили ему блестящее будущее.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким Руслана Шарипова.

ИСТОЧНИК KP.RU