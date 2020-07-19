2020-07-19T18:04:27+03:00
Происшествия

Лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии тушат 352 человека

В МЧС заверяют, что угрозы жилым поселениям нет
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Газиз МанаповФото: Газиз Манапов
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В Башкирии продолжают тушить лесной пожар в Бурзянском районе. Там уже введен режим ЧС, ведь пламя захватило уже 133 гектара заповедника. Чтобы избежать перекидывание пламени на жилые дома, обеспечено круглосуточное дежурство подразделениями противопожарной службы. На месте работают дополнительные силы и средства Белорецкого, Уфимского, Кумертауского и Стерлитамакского пожарно-спасательных гарнизонов, а также подразделения Госкомитета республики по ЧС.

- Вокруг каждого населенного пункта, который находится в зоне риска, произведена опашка. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожара задействовано 352 человека и 103 единицы техники, - уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

При этом в экстренном ведомстве рассказали, что наиболее эффективный в этом случае вариант тушения пожара – с земли. Ведь если заливать огонь с воздуха, цели достигнет всего 30 процентов воды – остальная испарится или осядет на кронах и листьях деревьев. Также сброс воды должен осуществляться каждые 10-15 минут, иначе пламя будет разгораться с новой силой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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