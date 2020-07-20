В Уфе снесут многоэтажку для нужд администрации

20 Июль 2020 2020-07-19T21:07:42+03:00

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В Уфе жилой многоэтажный дом пойдет под снос, а территория будет использоваться под нужды мэрии. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте городской администрации, сам дом располагается в Октябрьском районе, по адресу Уфимское шоссе, 4 – два подъезда в доме признаны аварийными из-за глубоких трещин в стене, и оставаться жильцам там просто опасно. Впрочем, всем жителям дома в обязательном порядке будет предоставлено новое жилье. Для этих целей администрация выделила 72 двух- и трехкомнатные квартиры в девятиэтажном доме в микрорайоне Глумилино-7.

Ответственность за снос здания лежит на плечах уфимской Службы сноса и расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU