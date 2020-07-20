2020-07-19T21:07:42+03:00
Общество

В Уфе снесут многоэтажку для нужд администрации

Здание признано аварийным из-за глубоких трещин в стенах
Зиля ЗИНУРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Старый дом опасен для проживанияСтарый дом опасен для проживанияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Уфе жилой многоэтажный дом пойдет под снос, а территория будет использоваться под нужды мэрии. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте городской администрации, сам дом располагается в Октябрьском районе, по адресу Уфимское шоссе, 4 – два подъезда в доме признаны аварийными из-за глубоких трещин в стене, и оставаться жильцам там просто опасно. Впрочем, всем жителям дома в обязательном порядке будет предоставлено новое жилье. Для этих целей администрация выделила 72 двух- и трехкомнатные квартиры в девятиэтажном доме в микрорайоне Глумилино-7.

Ответственность за снос здания лежит на плечах уфимской Службы сноса и расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии не видят оснований для ослабления режима повышенной готовности по коронавирусу
Бывший главврач Белорецкой ЦРБ продолжит карьеру на руководящем посту в Минздраве
«Нам нужны добровольцы!»: родные пропавшей 10-летней девочки из Башкирии просят помощи в поисках
Житель Башкирии зарезал двоих человек в общежитии
В Башкирии умерла 21-летняя девушка, которая впала в кому после аварии с грузовиком
Стало известно, на что чаще всего жалуются жители Башкирии в соцсетях
В Башкирии за неделю во время купания утонуло 35 человек
В Башкирии 21-летний парень совратил восьмиклассницу в лесу
За сутки число заразившихся коронавирусом в Башкирии увеличилось до 6348 человек
Министр здравоохранения Башкирии объяснил, почему в республике резко выросло число новых носителей COVID-19
«Мы уже были готовы создать оперштаб»: Радий Хабиров прокомментировал лесные пожары
«Пошла к сестре на речку»: подробности таинственного исчезновения десятилетней девочки в Башкирии
В Башкирии затерялась моторная лодка с туристами
В Уфе снесут многоэтажку для нужд администрации
В Башкирии пропала 10-летняя девочка
Четыре смертельных ДТП произошло на дорогах Башкирии за минувшие сутки
В Уфе из-за жары скончался 19-летний серебряный призер России по плаванию
Лесной пожар в Бурзянском районе Башкирии тушат 352 человека
«10 минут пытались реанимировать, но безрезультатно»: в Уфе утонул 25-летний парень
В Уфе при странных обстоятельствах пропала 29-летняя женщина
Рабочая неделя в Башкирии начнется с гроз, ливней и шквалистого ветра
«Встречайте муженька»: башкирская певица Гульназ Асаева поделилась первым свадебным видео
В Башкирии доктор, который замещал главврача в РКБ во время вспышки коронавируса, уходит с должности
21 умерший от коронавируса в Башкирии - что о нем известно
Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 6307 человек
Пропавшего на берегу реки шестилетнего мальчика из Башкирии нашли мертвым