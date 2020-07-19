2020-07-19T15:46:10+03:00
Общество

Рабочая неделя в Башкирии начнется с гроз, ливней и шквалистого ветра

Впрочем, жара никуда не денется и в отдельных районах достигнет +33
Яна БАЗЕКИНА
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В Уфе будет малооблачно и жаркоВ Уфе будет малооблачно и жаркоФото: Рустем АХУНОВ
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Пока жители Башкирии продолжают изнемогать от палящего зноя, синоптики опубликовали прогноз погоды на первый рабочий день недели. Так, в понедельник, 20 июля, в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы, местами пройдут ливни. А вот в юго-восточных районах преимущественно ожидается без осадков. Если вы мечтали о прохладном ветерке, то вас ожидает западный умеренный ветер, который местами будет усиливаться до шквалистого.

А вот жара сдаваться, похоже не собирается. Если ночью столбик термометра покажет всего 14-19 градусов, то днем воздух снова прогреется до 23-28 градусов, а по юго-востоку и вовсе – до +33.

В Уфе ожидается малооблачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Скорость ветра будет небольшой, всего 3-9 метров в секунду, средняя температура воздуха днем составит всего +25; +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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