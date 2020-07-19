21 умерший от коронавируса в Башкирии - что о нем известно
В региональном минздраве рассказали, кто стал 21 жертвой коронавируса в республике. Им оказался 66-летний житель города Октябрьский, у которого кроме коронавируса имелись такие серьезные сопутствующие заболевания как острая сердечно-легочная недостаточность, а также тяжелое течение гормонозависимой бронхиальной астмы.
Напомним, что за сутки опасный вирус выявили еще у 58 жителей Башкирии, общее число инфицированных достигло 6307 человек. Домой отправились 11 человек, а всего с начала эпидемии вылечились 4630 жителей республики. В настоящий момент в стационарах на лечении находятся 225 человек, состояние 30 из них оценивается как тяжелое, а к ИВЛ подключены 9 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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