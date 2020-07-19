Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 6307 человек
В Башкирии число зараженных коронавирусом продолжает увеличиваться с каждым днем. По последним данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за 24 часа COVID-19 выявили у 58 человек, а общее число заболевших достигло 6307 жителей республики.
Еще трое пациентов выздоровели и отправились домой, всего победить инфекцию получилось у 4619 человек. Число жертв ковида увеличилось на 1 человека и достигло 21 человек. Новым умершим оказался мужчина 1954 года рождения.
Напомним, что ранее Радий Хабиров объяснил, почему в республике пока не стоит ждать новых послаблений режима самоизоляции. Это связано с тем, что Башкирия не может достигнуть целевого показателя. Чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8. Сейчас в республике этот показатель составляет 1,2, и это слишком высокие цифры, чтобы разрешить работу детских садов и лагерей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»