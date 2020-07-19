В Башкирии ночной пожар унес жизнь супружеской пары

19 Июль 2020 2020-07-19T11:03:47+03:00

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Страшный пожар, унесшие две человеческие жизни, произошел сегодня ночью, 19 июля, в Учалинском районе республики. Примерно в два часа ночи жители деревни Кудашево проснулись от яркого зарева пожара и запаха гари. Оказалось, что полыхает одноэтажный жилой дом. Очевидцы вызвали пожарных, но к приезду спасателей деревянное строение и веранда были полностью объяты пламенем. Несколько часов пожарные боролись с огнем, а уже утром проливая обгоревшие руины, они наткнулись на тела хозяев дома. Погибшими оказались супруги 55 и 60 лет, по всей видимости, они спали, когда начался пожар, поэтому и не успели спастись.

Фото: МЧС пр РБ

- На месте работали силы и средства МЧС и другие экстренные службы. Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU