На всех въездах в Уфу дежурят экипажи ДПС и эвакуаторы

19 Июль 2020 2020-07-19T10:26:50+03:00

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Сегодня, 19 июля, на въездах в Уфу будут дежурить экипажи ДПС и эвакуаторы. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в воскресенье в город будет возвращаться огромное количество горожан с отдыха, поэтому могут возникнуть пробки, повышается риск аварий. А эвакуаторы нужны для того, чтобы в случае ДТП мгновенно освободить проезжую часть.

- Также на новом Бельском мосту на реверсивном светофоре с 14.00 к трем действующим дополнительно подключится одна полоса на въезд в город. Всего въезд в город будут обеспечивать 4 полосы, - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU