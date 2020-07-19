«Сырое яйцо и черный носок»: у жительницы Башкирии выманили все сбережения, пообещав снять порчу

19 Июль 2020 2020-07-19T08:41:21+03:00

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На днях в отделение полиции в Салавате обратилась 79-летняя пенсионерка, которая рассказала, что ее обманули и обокрали мошенницы. Как оказалось, бабушка прогуливалась по улице, как неожиданно к ней подошла женщина – разговорившись, она представилась потомственной целительницей. Мол, от матери ей достался редкий дар врачевания, и она с радостью готова снять с пенсионерки порчу, вернув ей здоровье. Неожиданно подоспевшая сообщница предоставила список вещей, необходимых для ритуала: сырое яйцо, черный носок, земля из цветочного горшка, а также фотография с дочерью.

Конечно же, на следующий день бабушка принесла все необходимые атрибуты, и тут началось настоящее шоу. Пара ловких движений рук – и вот уже яйцо почернело, а на фотографии появились странные кресты – убедительное доказательство, что порча есть. Мошенницы заявили, что «злая сила» живет в деньгах, и чистить нужно их. Пенсионерка сняла со счета 160 тысяч и рублей и добавила 10 тысяч наличности из кошелька. «Гадалки» пообещали вернуть их на следующий день, но, конечно, на встречу не явились. Поняв, что ее обманули, бабушка поделилась бедой со своей внучкой, а та уже посоветовала обратиться в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция разыскивает злоумышленниц и напоминает гражданам, что опасно доверять незнакомцам. Предупредите об этом своих пожилых родственников, которые особенно доверчивы, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU