Трое жителей Башкирии подхватили опасного паразита, поев речной рыбы

19 Июль 2020 2020-07-19T07:55:38+03:00

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За последние 12 месяцев трое жителей Башкирии заразились опасным паразитом, употребив в пищу речную рыбу. Как сообщает Ufacitynews.ru, дифиллоботриоз (разновидность гельминтоза, вызываемого ленточным червем – паразита, обитающего в тонком кишечника и достигающего 10 метров в длину) диагностировали у двух взрослых и одного ребенка из Нефтекамска, Октябрьского и Уфы. Все они полакомились речной рыбой – в одном случае она была куплена в магазине, а еще в двух – выловлена в Белой и Каме. Опасность дифиллоботриоза заключается в том, что ленточного червя очень тяжело вывести, а если болезнь вовремя не заметить, она может вызвать серьезные осложнения.

Впрочем, по данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость дифиллоботриозом в Башкирии постепенно снижается. Например, в 2018 году такой диагноз ставили четырем жителям республики. А самой распространенной среди глистных инвазий в республике по-прежнему остается энтеробиоз (заражение острицами) и описторхоз.

ИСТОЧНИК KP.RU