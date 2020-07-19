2020-07-19T07:55:38+03:00
Общество

Трое жителей Башкирии подхватили опасного паразита, поев речной рыбы

Дифиллоботриоз лечится очень долго и может привести к тяжелым осложнениям
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Перед употреблением рыбы нужно тщательно проверить ее на наличие яиц гельминтовПеред употреблением рыбы нужно тщательно проверить ее на наличие яиц гельминтовФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

За последние 12 месяцев трое жителей Башкирии заразились опасным паразитом, употребив в пищу речную рыбу. Как сообщает Ufacitynews.ru, дифиллоботриоз (разновидность гельминтоза, вызываемого ленточным червем – паразита, обитающего в тонком кишечника и достигающего 10 метров в длину) диагностировали у двух взрослых и одного ребенка из Нефтекамска, Октябрьского и Уфы. Все они полакомились речной рыбой – в одном случае она была куплена в магазине, а еще в двух – выловлена в Белой и Каме. Опасность дифиллоботриоза заключается в том, что ленточного червя очень тяжело вывести, а если болезнь вовремя не заметить, она может вызвать серьезные осложнения.

Впрочем, по данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость дифиллоботриозом в Башкирии постепенно снижается. Например, в 2018 году такой диагноз ставили четырем жителям республики. А самой распространенной среди глистных инвазий в республике по-прежнему остается энтеробиоз (заражение острицами) и описторхоз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Встречайте муженька»: башкирская певица Гульназ Асаева поделилась первым свадебным видео
В Башкирии доктор, который замещал главврача в РКБ во время вспышки коронавируса, уходит с должности
21 умерший от коронавируса в Башкирии - что о нем известно
Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 6307 человек
Пропавшего на берегу реки шестилетнего мальчика из Башкирии нашли мертвым
В Башкирии ночной пожар унес жизнь супружеской пары
На всех въездах в Уфу дежурят экипажи ДПС и эвакуаторы
Заплыл слишком далеко и потерял силы: в Уфе утонул 39-летний мужчина
«Сырое яйцо и черный носок»: у жительницы Башкирии выманили все сбережения, пообещав снять порчу
Трое жителей Башкирии подхватили опасного паразита, поев речной рыбы
«Быть ей гаишницей»: в Уфе сотрудник ГИБДД помог доехать супружеской паре до роддома
Башкирская певица Гульназ Асаева неожиданно для всех сообщила о своем никахе
На берегу реки в Башкирии пропал шестилетний ребенок
В память о жестоко убитом 100-летнем ветеране ВОВ в Уфе появилось граффити
«Помолитесь за моего единственного сына»: в Башкирии простятся с 20-летним парнем, разбившемся на мотоцикле
Стало известно, в каких районах Башкирии увеличилось число ДТП с погибшими и пострадавшими
Радий Хабиров предложил жителям Башкирии придумать название роботу
В историческом центре Уфы до середины августа перекрыли улицу
Какой будет погода в Башкирии в последний день самой жаркой недели в году
Вторая трагедия в семье: подробности гибели 5-летнего мальчика, пропавшего на берегу реки в Башкирии
В Роспотребнадзоре рассказали, почему Башкирия застряла на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу
«Огонь подобрался очень близко»: глава Башкирии отреагировал на вспышку природных пожаров
Из-за многочисленных пожаров власти Башкирии обратились к жителям с официальным заявлением
ГИБДД Башкирии в ходе рейдов выявила более двух тысяч нарушений
В Башкирии жителям пришлось самостоятельно спасать свою деревню: огонь подкрался очень близко