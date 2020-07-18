«Быть ей гаишницей»: в Уфе сотрудник ГИБДД помог доехать супружеской паре до роддома

18 Июль 2020 2020-07-18T20:27:44+03:00

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В Уфе экипаж ГИБДД сопроводил до роддома машину с роженицей в салоне. Историю в соцсетях рассказал супруг беременной женщины Дамир Гирфанов. Именно он находился за рулем автомобиля, который вел к медучреждению дорожный полицейский.

«Хочу поблагодарить комвзвода, капитана полиции Газиева Ильдуса Ренатовича за то, что он остался неравнодушным в данной ситуации, всех благ вам в вашей нелёгкой службе. Вы люди с большой буквы», – написал новоиспеченный отец – той же ночью на свет появилась его дочь.

В благодарственной публикации мужчина прикрепил видео той самой ночной поездки. «Мы едем рождать. Быть ей гаишницей», – шутит за кадром счастливый отец. На записи видно, что патрульная машина сопровождает семью как вип-персон – со звуковыми и световыми сигналами.

«КП-Уфа» раздобыла фотографию правоохранителя, который сопроводил машину с роженицей. Ильдус Газиев – командир второго взвода в составе второй роты первого батальона полка ДПС ГИБДД по городу Уфе, капитан полиции.

Ильдус Газиев

В Уфе машину с беременной женщиной сопроводили до роддома // 18.07.

ИСТОЧНИК KP.RU