Стало известно, в каких районах Башкирии увеличилось число ДТП с погибшими и пострадавшими

18 Июль 2020 2020-07-18T16:36:24+03:00

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В ГИБДД Башкирии рассказали, в каких районах по итогам первых шести месяцев 2020 года увеличилось число ДТП с погибшими и пострадавшими. Рост количества аварий зафиксирован сразу в девяти районах: Аургазинском, Караидельском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском, Стерлибашевском, Хайбуллинском, Шаранском, Янаульском районах.

Несмотря на повышение аварийности на дорогах ряда муниципалитетов, в дорожной полиции отметили тенденцию к снижению общей аварийности по республике по трем основным показателям. Так, за полгода в республике было зарегистрировано 1566 ДТП, в которых погибли 163 и получили травмы 1962 человека.

«Снижение не дает нам никаких послаблений, дорожное движение – процесс динамичный, любое упущение отражается на его безопасности. Поэтому ряду районов необходимо активно работать по укреплению дисциплины водителей и пешеходов, состоянием улично-дорожной сети и другими аспектами безопасности на обслуживаемых территориях», – заявил начальник региональной ГИБДД Динар Гильмутдинов.

Частыми видами ДТП по итогам шести месяцев текущего года стали столкновения (749 случаев), наезды на пешеходов (407) и опрокидывания (116).

ИСТОЧНИК KP.RU