Радий Хабиров предложил жителям Башкирии придумать название роботу

18 Июль 2020 2020-07-18T16:08:22+03:00

Еще один робот будет передан 17-й больнице в Уфе

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Глава Башкирии Радий Хабиров предложил жителям республики придумать название экзоскелету, который был куплен для лечения детей с опорно-двигательными нарушениями. Произведенный в России «аппарат для роботизированной механотерапии с биологической обратной связью» власти региона приобрели для республиканской детской клинической больницы.

«Мы их купили два – второй установим в уфимской детской больнице №17. Ежегодно у нас примерно 60 детишек нуждаются в такой реабилитации. Уверен, что два робота справятся с этой задачей. С их помощью наши ребята будут расти сильными, крепкими, выносливыми. Тем более, детворе эти «киборги» очень понравились», – написал руководитель республики в своих социальных сетях.

В конце поста Хабиров отметил, что названия роботам пока не придумали, и попросил жителей помочь решить эту проблему.

В уфимскую детскую больницу привезли экзоскелет // 18.07.

ИСТОЧНИК KP.RU