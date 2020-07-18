Радий Хабиров предложил жителям Башкирии придумать название роботу
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил жителям республики придумать название экзоскелету, который был куплен для лечения детей с опорно-двигательными нарушениями. Произведенный в России «аппарат для роботизированной механотерапии с биологической обратной связью» власти региона приобрели для республиканской детской клинической больницы.
«Мы их купили два – второй установим в уфимской детской больнице №17. Ежегодно у нас примерно 60 детишек нуждаются в такой реабилитации. Уверен, что два робота справятся с этой задачей. С их помощью наши ребята будут расти сильными, крепкими, выносливыми. Тем более, детворе эти «киборги» очень понравились», – написал руководитель республики в своих социальных сетях.
В конце поста Хабиров отметил, что названия роботам пока не придумали, и попросил жителей помочь решить эту проблему.
В уфимскую детскую больницу привезли экзоскелет // 18.07.
ИСТОЧНИК KP.RU