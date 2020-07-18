2020-07-18T16:08:22+03:00
Общество

Радий Хабиров предложил жителям Башкирии придумать название роботу

Речь идет об экзоскелете, купленном для лечения детей с опорно-двигательными нарушениями
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Еще один робот будет передан 17-й больнице в УфеЕще один робот будет передан 17-й больнице в Уфе
Изменить размер текста:

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил жителям республики придумать название экзоскелету, который был куплен для лечения детей с опорно-двигательными нарушениями. Произведенный в России «аппарат для роботизированной механотерапии с биологической обратной связью» власти региона приобрели для республиканской детской клинической больницы.

«Мы их купили два – второй установим в уфимской детской больнице №17. Ежегодно у нас примерно 60 детишек нуждаются в такой реабилитации. Уверен, что два робота справятся с этой задачей. С их помощью наши ребята будут расти сильными, крепкими, выносливыми. Тем более, детворе эти «киборги» очень понравились», – написал руководитель республики в своих социальных сетях.

В конце поста Хабиров отметил, что названия роботам пока не придумали, и попросил жителей помочь решить эту проблему.

В уфимскую детскую больницу привезли экзоскелет // 18.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, в каких районах Башкирии увеличилось число ДТП с погибшими и пострадавшими
Радий Хабиров предложил жителям Башкирии придумать название роботу
В историческом центре Уфы до середины августа перекрыли улицу
Какой будет погода в Башкирии в последний день самой жаркой недели в году
Вторая трагедия в семье: подробности гибели 5-летнего мальчика, пропавшего на берегу реки в Башкирии
В Роспотребнадзоре рассказали, почему Башкирия застряла на первом этапе снятия ограничений по коронавирусу
«Огонь подобрался очень близко»: глава Башкирии отреагировал на вспышку природных пожаров
Из-за многочисленных пожаров власти Башкирии обратились к жителям с официальным заявлением
ГИБДД Башкирии в ходе рейдов выявила более двух тысяч нарушений
В Башкирии жителям пришлось самостоятельно спасать свою деревню: огонь подкрался очень близко