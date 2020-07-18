ГИБДД Башкирии в ходе рейдов выявила более двух тысяч нарушений
17 июля на всей территории Башкирии ГИБДД проводила профилактические мероприятия. За день сотрудники выявили более 2,2 тысячи нарушений и задержали 60 пьяных водителей.
Накануне в республиканской Госавтоинспекции заявили, что количество рейдов в предвыходные и выходные дни будет увеличено в связи со всплеском автомобильных аварий.
«Направлены они [профилактические мероприятия] на выявление и задержание нетрезвых водителей, а также предупреждение иного опасного поведения участников движения», – отметили в дорожной полиции.
Напомним, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано сразу три смертельных ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU