ГИБДД Башкирии в ходе рейдов выявила более двух тысяч нарушений

18 Июль 2020 2020-07-18T11:57:25+03:00

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17 июля на всей территории Башкирии ГИБДД проводила профилактические мероприятия. За день сотрудники выявили более 2,2 тысячи нарушений и задержали 60 пьяных водителей.

Накануне в республиканской Госавтоинспекции заявили, что количество рейдов в предвыходные и выходные дни будет увеличено в связи со всплеском автомобильных аварий.

«Направлены они [профилактические мероприятия] на выявление и задержание нетрезвых водителей, а также предупреждение иного опасного поведения участников движения», – отметили в дорожной полиции.

Напомним, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано сразу три смертельных ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU