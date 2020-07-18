Коронавирусом за сутки в Башкирии заразилось 55 человек

18 Июль 2020 2020-07-18T10:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 55 жителей. Столько же было снято с учета по выздоровлению. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Общее число инфицированных с начала пандемии по данным на 18 июля составляет 6249 человек. Вылечилось больше половины зараженных – 4538. Умерло от коронавируса за весь период 20 жителей.

Напомним, на этой неделе был зафиксирован рост новых случаев ковида. Если ранее в июле этот показатель не превышал 50 человек, то последнее четыре дня он стабильно выше этого числа.

ИСТОЧНИК KP.RU