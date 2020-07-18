Коронавирусом за сутки в Башкирии заразилось 55 человек
В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 55 жителей. Столько же было снято с учета по выздоровлению. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общее число инфицированных с начала пандемии по данным на 18 июля составляет 6249 человек. Вылечилось больше половины зараженных – 4538. Умерло от коронавируса за весь период 20 жителей.
Напомним, на этой неделе был зафиксирован рост новых случаев ковида. Если ранее в июле этот показатель не превышал 50 человек, то последнее четыре дня он стабильно выше этого числа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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