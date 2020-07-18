Комары заразили жителей Башкирии опасным паразитарным заболеванием

18 Июль 2020 2020-07-18T10:09:25+03:00

Оно крайне редкое и чаще всего требует хирургического вмешательства

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Трое жителей Башкирии в 2019 году заразились дирофиляриозом после укуса комара. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора республики.

Дирофиляриоз – это паразитарное заболевание. Обычно оно поражает животных (диких, собак и кошек), в исключительных случаях встречается и у человека. Переносчиком является комар, при укусе он передает инвазионную личинку, которая начинает расти в тканях организма. В результате у человека может возникнуть сильная аллергическая и воспалительная реакция, образовываться уплотнения большого диаметра и поражаться органы зрения. Основной метод избавления от паразита - хирургический. В некоторых случаях он погибает, а уплотнение «рассасывается».

В прошлом году опасное паразитарное заболевание было зафиксировано среди взрослых на двух территориях Башкирии: в Бурзянском районе (1 случай) и городе Уфе (2 случая). В 2018 было пять таких случаев, в 2017 – два.

Начало сезона передачи инвазионных личинок в 2017-2019 годах определено в рамках между 30 июня и 6 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU