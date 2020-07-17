В Башкирии мужчина потерял сознание из-за сильной жары и умер
Печальный случай произошел накануне в Мелеузе: там из-за сильной жары стало плохо мужчине, он начал терять сознание. На помощь ему бросился случайный прохожий – сначала попытался вызвать скорую и МЧС, но, не дозвонившись, погрузил умирающего в свою машину и помчался в ближайшую больницу. К сожалению, было слишком поздно.
- Мой муж положил его в свою машину и повез, но не довез. Умер человек в машине, - рассказала в соцсетях местная жительница Юлия Т., возмутившись, что очень сложно бывает дозвониться в экстренные службы.
Умершим мужчиной оказался 61-летний житель Мелеуза Алексей С. Как рассказал его сын, у мужчины не было серьезных проблем со здоровьем. По всей видимости, из-за сильной жары подскочило давление, что и спровоцировало приступ.
- Все произошло внезапно. До сих пор не могу поверить, что так все скоропостижно произошло. – вздыхает Иван С.
Насчет того, будет ли он писать заявление с просьбой разобраться в Минздрав, мужчина заявил, что не знает. Дело в том, что это уже вторая трагедия в семье – в начале июля Иван потерял в автокатастрофе супругу, и сейчас по данному делу идет суд.
- Царствие небесное, очень хороший был человек. Очень жаль, что лучших людей забирают небеса. Помним, любим, скорбим, - скорбит родственница умершего мужчины.
- Алексей был очень хорошим, добрым человеком. Царство ему небесное, - грустит знакомая семьи Наталья Г.
ИСТОЧНИК KP.RU