2020-07-17T19:54:45+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина потерял сознание из-за сильной жары и умер

Прохожий попытался отвезти его на своей машине в больнице, но не успел
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
По словам очевидца, пришедшего на помощь, до экстренных служб он не смог дозвонитьсяПо словам очевидца, пришедшего на помощь, до экстренных служб он не смог дозвонитьсяФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Печальный случай произошел накануне в Мелеузе: там из-за сильной жары стало плохо мужчине, он начал терять сознание. На помощь ему бросился случайный прохожий – сначала попытался вызвать скорую и МЧС, но, не дозвонившись, погрузил умирающего в свою машину и помчался в ближайшую больницу. К сожалению, было слишком поздно.

- Мой муж положил его в свою машину и повез, но не довез. Умер человек в машине, - рассказала в соцсетях местная жительница Юлия Т., возмутившись, что очень сложно бывает дозвониться в экстренные службы.

Умершим мужчиной оказался 61-летний житель Мелеуза Алексей С. Как рассказал его сын, у мужчины не было серьезных проблем со здоровьем. По всей видимости, из-за сильной жары подскочило давление, что и спровоцировало приступ.

- Все произошло внезапно. До сих пор не могу поверить, что так все скоропостижно произошло. – вздыхает Иван С.

Насчет того, будет ли он писать заявление с просьбой разобраться в Минздрав, мужчина заявил, что не знает. Дело в том, что это уже вторая трагедия в семье – в начале июля Иван потерял в автокатастрофе супругу, и сейчас по данному делу идет суд.

- Царствие небесное, очень хороший был человек. Очень жаль, что лучших людей забирают небеса. Помним, любим, скорбим, - скорбит родственница умершего мужчины.

- Алексей был очень хорошим, добрым человеком. Царство ему небесное, - грустит знакомая семьи Наталья Г.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опубликован рейтинг районов и городов Башкирии по количеству людей с ожирением
В Башкирии мужчина потерял сознание из-за сильной жары и умер
В Уфе задержали предполагаемого насильника женщины
В Уфе на длительное время закроют определенные участки улиц
Следователи проверят обстоятельства смерти пятилетнего мальчика под Уфой
Пьяный уфимец разъезжал по городу с тремя детьми в салоне авто
МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение в республике
В одном из районов Башкирии введен режим ЧС из-за лесного пожара: горит площадь в 133 гектара
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
На всех выездах из Уфы дежурят экипажи ГИБДД и эвакуаторы
Власти Уфы огласили дату открытия кинотеатра под открытым небом
Пропавший на берегу реки 5-летний мальчик из Башкирии найден мертвым
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям в рамках проекта ArcticConnect
«Билайн ТВ» представляет подписку more.tv с сериалами «Чики», «Рассказ служанки» и стендап-шоу от Незлобина и Светлакова
Глава Башкирии утвердил порядок выплат врачам частных клиник за лечение ковидных пациентов