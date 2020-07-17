Уфимку под угрозой ножа изнасиловали в строительном вагончике

17 Июль 2020 2020-07-16T19:02:28+03:00

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На окраине башкирской столицы была изнасилована 52-летняя женщина.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», все случилось вечером 15 июля на территории поселка 8 Марта. Спустя два часа после надругательства горожанка обратилась в полицию. Правоохранителям она рассказала, что распивала алкоголь с неизвестным мужчиной в строительном вагончике. В какой-то момент новый приятель начал распускать руки, а когда женщина стала сопротивляться, то он схватил нож и под угрозой расправы изнасиловал ее.

На месте преступления работала следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли на экспертизу нижнее белье. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU