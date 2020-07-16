2020-07-16T17:02:58+03:00
Общество

«Слышать такое для нее было шоком»: уфимке в банке заявили, что ее паспорт недействителен из-за смерти владельца

По документам финансового учреждения женщина была мертва
Эльвина АПАРИНА
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Сейчас родственники пытаются узнать, почему так произошло, и что делать.Сейчас родственники пытаются узнать, почему так произошло, и что делать.
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Накануне в одно из отделений банка обратилась 65-летняя уфимка. Только вот в услуге пенсионерке было отказано – оказалось, что по паспорту женщина числится мертвой, с какого времени - неизвестно.

- Мама всегда ходит в одно и то же отделение, к одному и тому же менеджеру. В этот раз было все также. Когда она начала вбивать мамины данные в компьютер, произошла ошибка – система выдала, что паспорт мамы недействителен в связи со смертью его владельца, - рассказала «КПУфа» Екатерина, дочь уфимки.

Поначалу родные подумали, что это какой-то сбой в банке, но потом Екатерина проверила в Интернете паспорт матери по специальной базе – и действительно, документ оказался недействительным.

- Сотрудники МФЦ объяснили ей, что с серией паспортов старого образца, 8003, выданными в Уфе, произошел какой-то сбой. Их, видимо, нужно было поменять, - продолжает собеседница. – У мамы сильный стресс, слышать такое для нее было шоком.

Сейчас родственники пытаются узнать, почему так произошло, и что делать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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