2020-07-16T16:45:30+03:00
Общество

Составлен рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии прямо сейчас

Первая тройка остается неизменной
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Эксперты оценили влиятельность башкирских политиков внутри республикиЭксперты оценили влиятельность башкирских политиков внутри республики
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Агентства политических и экономических коммуникаций составило рейтинг самых влиятельных политиков Башкирии по итогам июня текущего года. Этот список составляется на основе экспертного опроса. Его проводят методом закрытого анкетирования среди 15 экспертов – политологов, политтехнологов и журналистов.

В тройке лидеров влиятельных политиков Башкирии никаких изменений за месяц не произошло. Список возглавляет управленческая верхушка республики: глава Радий Хабиров, вице-премьер Андрей Назаров и руководитель аппарата главы Александр Сидякин. Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Башкирии Дмитрий Михайличенко отмечает успех первых двух в части привлечения федеральных денег и взаимодействия с центром.

На четвертом месте (+2 позиции за месяц) расположился министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Это, как считает Михайличенко, «объясняется приоритетной значимостью здравоохранения в период пандемии». Пятерку влиятельных политиков замыкает первый заместитель администрации главы Башкирии Ринат Баширов.

В число политиков с «очень сильным влиянием» также вошли:

– мэр Уфы Ульфат Мустафин (6 место, +8 позиций за месяц);

– руководитель республиканского исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров (7);

– председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов (8, -4);

– спикер Госсобрания Константин Толкачев (9, +2);

– главный федеральный инспектор Михаил Закомалдин (10, +3).

На 11 строчку резко поднялась председатель республиканского ЦИК Илона Макаренко, ранее занимавшая только 28 место. Взлет объясняется организацией работы в рамках голосования по поправкам в Конституцию. Еще в рейтинге влияния улучшил свои позиции бывший президент Башкирии Муртаза Рахимов: по итогам мая – 34 место, а по итогам июня – уже 18-е.

ИСТОЧНИК KP.RU

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