2020-07-16T14:56:17+03:00
Общество

C 17 июля погода в Башкирии кардинально изменится

В республику придут дожди и шквалистый ветер
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
C 17 июля погода в Башкирии кардинально изменитсяC 17 июля погода в Башкирии кардинально изменится
Изменить размер текста:

С 17 июля Башкирию ожидают дожди и шквалистый ветер.

Напомним, что уже две недели в республики продолжается жаркая погода. Температура воздуха днем не опускается ниже +35 градусов. Ситуацию усугубляет отсутствие сильного ветра и дождей.

Но уже с пятницы, 17 июля, ситуация кардинально изменится. По данным Башгидромета, аномально жаркая погода сменится похолоданием. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, а днем до +32. Одновременно с этим метеорологи прогнозируют дожди, ливни, шквалистый ветер, а в некоторых районах и вовсе выпадет град.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
C 17 июля погода в Башкирии кардинально изменится
Стало известно, как уфимцу посреди дня удалось выкрасть банкомат из магазина, появилось видео
Уфимский адвокат рассказал, почему на экс-главврача РКБ Эльзу Сыртланову отказались заводить уголовное дело
Стала известна личность 26-летнего уфимца, который разбился в центре на спортивном мотоцикле
На старом Бельском мосту в Уфе возобновлено движение: дорожники управились за два часа вместо семи
В Челябинске вынесли приговор водителю мусоровоза, по вине которого погибла 17-летняя девушка из Башкирии
За сутки в Башкирии подтвердилось 57 случаев коронавируса
Минприроды Башкирии сообщило о самых опасных геологических процессах в республике
УГНТУ проведёт в Башкирии масштабную акселерационную программу для IT-проектов
По трем предметам ЕГЭ в Башкирии 100 баллов получили 20 выпускников
Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»
В сети появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом в центре Уфы
В Уфе снесут квартал с частными домами, чтобы расширить и благоустроить парк
Башгидромет: аномальная жара будет чередоваться с градом и дождями
В Башкирии вертолет гонял стадо коров: есть версия, что пилотом был известный бизнесмен и отец мэра Нефтекамска
В Уфе после столкновения с легковушкой погиб 26-летний мотоциклист