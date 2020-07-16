C 17 июля погода в Башкирии кардинально изменится

16 Июль 2020 2020-07-16T14:56:17+03:00

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С 17 июля Башкирию ожидают дожди и шквалистый ветер.

Напомним, что уже две недели в республики продолжается жаркая погода. Температура воздуха днем не опускается ниже +35 градусов. Ситуацию усугубляет отсутствие сильного ветра и дождей.

Но уже с пятницы, 17 июля, ситуация кардинально изменится. По данным Башгидромета, аномально жаркая погода сменится похолоданием. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, а днем до +32. Одновременно с этим метеорологи прогнозируют дожди, ливни, шквалистый ветер, а в некоторых районах и вовсе выпадет град.

ИСТОЧНИК KP.RU