За сутки в Башкирии подтвердилось 57 случаев коронавируса

16 Июль 2020 2020-07-16T11:16:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки инфекцию подтвердили еще у 57 жителей. Накануне, 15 июля, новых носителей ковида было больше – 63. С начала пандемии число зараженных выросло до 6134 человек.

Тем временем по выздоровлению от коронавируса было выписано еще 65 жителей республики (за все время – 4316). Новых смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. Всего от вируса в Башкирии скончалось 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU