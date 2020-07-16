2020-07-16T11:16:24+03:00
Общество

За сутки в Башкирии подтвердилось 57 случаев коронавируса

С учета по выздоровлению снято 65 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Новых смертельных случаев от ковида в Башкирии не зарегистрированоНовых смертельных случаев от ковида в Башкирии не зарегистрировано
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В Башкирии обновилась статистика по коронавирусной инфекции. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19, за минувшие сутки инфекцию подтвердили еще у 57 жителей. Накануне, 15 июля, новых носителей ковида было больше – 63. С начала пандемии число зараженных выросло до 6134 человек.

Тем временем по выздоровлению от коронавируса было выписано еще 65 жителей республики (за все время – 4316). Новых смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. Всего от вируса в Башкирии скончалось 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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