2020-07-16T11:08:01+03:00
Происшествия

Минприроды Башкирии сообщило о самых опасных геологических процессах в республике

Специалисты представили данные анализа территорий региона
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Одним из самых опасных процессов стал карстОдним из самых опасных процессов стал карстФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минприроды Башкирии в итоговом докладе за 2019 представило данные об опасных геологических процессах в республике.

Опасными называют геологические процессы, «отрицательно воздействующие на населенные пункты и другие объекты экономики, вызывающие чрезвычайные ситуации, а также другие неординарные ситуации, негативно сказывающиеся на жизнедеятельности человека».

Как отметили специалисты, на территории региона «распространены весьма разнообразные экзогенные геологические процессы (ЭГП)». Это обусловлено «своеобразным расположением» региона. Наиболее опасными ЭГП являются:

- эрозионные процессы – речная и овражная эрозии, как наиболее интенсивно воздействующие на всей территории республики;

- карстовые и суффозионные процессы, имеющие большое распространение, с наибольшей интенсивностью развития в восточной части Предуралья;

- оползневой процесс, проявляющийся редко, но повсеместно.

«По степени неожиданности проявлений» и причиняемому ущербу в Башкирии к самым опасным ЭГП относят карст, распространенный на около половине территорий республики. При этом почти 30% площади региона поражено поверхностными карстопроявлениями. Около 45% городского и не менее 20% сельского населения РБ проживает в районах развития карста. Ежегодно на территории республики фиксируется образование новых провалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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