По трем предметам ЕГЭ в Башкирии 100 баллов получили 20 выпускников

16 Июль 2020 2020-07-16T10:37:12+03:00

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В Башкирии 20 выпускников получили 100 баллов по трем предметам ЕГЭ – географии, литературе и информатике. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на республиканский Минобр. В ведомстве отметили рост среднего и высокого балла по географии и литературе.

Экзамен по географии сдавали 352 человек, семь из которых набрали 100 баллов, а 46 – 81 и выше. Участниками ЕГЭ по литературе стали 774 сдающих, 100 баллов получили трое из них и еще 40 – больше 81. Информатику решились сдать 3070 жителей республики, 10 из которых набрали максимальное количество баллов и 564 - выше 81.

По сравнению с прошлым годом количество выпускников с самым высоким баллов выросло на два человека.

ИСТОЧНИК KP.RU