2020-07-16T10:10:14+03:00
Звезды

Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»

Всемирно известный оперный певец приступил к съемкам 4-го сезона популярного телешоу канала «Россия – Культура»
Мила КИЯН
Поделиться:
Оперный бас Ильдар Абдразаков стал телеведущим проекта «Большой балет»Оперный бас Ильдар Абдразаков стал телеведущим проекта «Большой балет»Фото: Мила КИЯН
Изменить размер текста:

Прославленный российский бас, народный артист Башкирии и Татарии Ильдар Абдразаков впервые попробует себя в новом амплуа – телеведущего. Певец с мировым именем стал партнером прима-балерины «Большого театра», народной артистки России Светланы Захаровой в одном из самых ярких телевизионных проектов – «Большой балет» канала «Россия – Культура», съемки которого начались в минувшую среду в одном из павильонов «Мосфильма».

- Для меня началось интереснейшее событие, которое происходит непосредственно рядом со мной, где я, находясь на сцене и за кулисами с конкурсантами, являюсь частью этого фантастического проекта. Я уверен, что скоро, благодаря Светлане Захаровой стану экспертом в этом уникальном искусстве, – поделился Ильдар Абдразаков со своими подписчиками в соцсетях.

Нужно отметить, что «Большой балет» – проект уникальный, не имеющий аналогов в мире. Впервые стартовавший еще в 2012 году он полюбился миллионам телезрителей – и не только в нашей стране, ведь среди конкурсантов молодые танцовщики из разных стран мира.

Журналистам Ильдар Абдразаков признался, что, хотя прежде ему не доводилось выступать в качестве телеведущего, никаких трудностей он не испытывает.

- У меня прекрасные коллеги – рядом с ними, со Светланой Захаровой, я чувствую себя спокойно, волнение уходит, – отмечает артист.

Поклонники оперной звезды смогут оценить новое амплуа своего кумира этой осенью, а пока съемки проекта продолжаться с учетом всех мер безопасности по сдерживанию распространения COVID-19. Накануне съемок Ильдар Абдразаков, как и все остальные участники проекта, сдал тест на коронавирус – безопасность артистов сегодня в приоритете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске вынесли приговор водителю мусоровоза, по вине которого погибла 17-летняя девушка из Башкирии
За сутки в Башкирии подтвердилось 57 случаев коронавируса
Минприроды Башкирии сообщило о самых опасных геологических процессах в республике
УГНТУ проведёт в Башкирии масштабную акселерационную программу для IT-проектов
По трем предметам ЕГЭ в Башкирии 100 баллов получили 20 выпускников
Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»
В сети появилось видео момента смертельного ДТП с мотоциклом в центре Уфы
В Уфе снесут квартал с частными домами, чтобы расширить и благоустроить парк
Башгидромет: аномальная жара будет чередоваться с градом и дождями
В Башкирии вертолет гонял стадо коров: есть версия, что пилотом был известный бизнесмен и отец мэра Нефтекамска
В Уфе после столкновения с легковушкой погиб 26-летний мотоциклист