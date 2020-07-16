Ильдар Абдразаков стал ведущим телевизионного проекта «Большой балет»

16 Июль 2020 2020-07-16T10:10:14+03:00

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Прославленный российский бас, народный артист Башкирии и Татарии Ильдар Абдразаков впервые попробует себя в новом амплуа – телеведущего. Певец с мировым именем стал партнером прима-балерины «Большого театра», народной артистки России Светланы Захаровой в одном из самых ярких телевизионных проектов – «Большой балет» канала «Россия – Культура», съемки которого начались в минувшую среду в одном из павильонов «Мосфильма».

- Для меня началось интереснейшее событие, которое происходит непосредственно рядом со мной, где я, находясь на сцене и за кулисами с конкурсантами, являюсь частью этого фантастического проекта. Я уверен, что скоро, благодаря Светлане Захаровой стану экспертом в этом уникальном искусстве, – поделился Ильдар Абдразаков со своими подписчиками в соцсетях.

Нужно отметить, что «Большой балет» – проект уникальный, не имеющий аналогов в мире. Впервые стартовавший еще в 2012 году он полюбился миллионам телезрителей – и не только в нашей стране, ведь среди конкурсантов молодые танцовщики из разных стран мира.

Журналистам Ильдар Абдразаков признался, что, хотя прежде ему не доводилось выступать в качестве телеведущего, никаких трудностей он не испытывает.

- У меня прекрасные коллеги – рядом с ними, со Светланой Захаровой, я чувствую себя спокойно, волнение уходит, – отмечает артист.

Поклонники оперной звезды смогут оценить новое амплуа своего кумира этой осенью, а пока съемки проекта продолжаться с учетом всех мер безопасности по сдерживанию распространения COVID-19. Накануне съемок Ильдар Абдразаков, как и все остальные участники проекта, сдал тест на коронавирус – безопасность артистов сегодня в приоритете.

ИСТОЧНИК KP.RU