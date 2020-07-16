В Уфе снесут квартал с частными домами, чтобы расширить и благоустроить парк

16 Июль 2020 2020-07-16T09:26:51+03:00

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Власти Уфы утвердили проект реконструкции парка «Волна» в Затоне. Чтобы расширить и благоустроить место отдыха, планируется снести частные дома. Строения в один-два этажа с общей площадью в 2500 «квадратов» находятся на улицах Ирендык, Союзной, Шмидта и Ахметова. За счет сноса построек сквер увеличится в два раза. Жильцы будут расселены, эту работу на себя возьмет администрация.

Рядом с парком находятся торговые комплекс и павильон, гостиница и кафе, а также строящийся торговый центр. Их оставят нетронутыми.

Согласно проекту, у парка будет три основных входа – со стороны улиц Ахметова, Союзной и Ирендык. Исторически сложившиеся тропинки и дорожки будут сохранены. Сквер с жилой зоной планируется соединить аллеей из брусчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU