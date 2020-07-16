Башгидромет: аномальная жара будет чередоваться с градом и дождями
Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на ближайшие выходные. Специалисты полагают, что жара, наконец, начнет спадать. Ей на смену придут грозы, сильный ветер и дожди.
«С 10 июля […] наблюдается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 5-9°, в последние дни на 10-12°. Дневная температура воздуха достигала 31-36°, местами 38°», – рассказали в Башгидромете.
Изменение погодных условий ожидается уже в ближайшие три дня. По данным синоптиков с западных районов республики потянутся кратковременные дожди различной интенсивности, грозы и шквалистый ветер. За указанный период времени климатические метаморфозы накроют большинство районов Башкирии. Местами и вовсе прогнозируются ливни с градом.
Температура воздуха будет постепенно понижаться: ночью от 20-25° до 15-20°, днем от 32-37°, местами 38-40° до 27-32°.
ИСТОЧНИК KP.RU