2020-07-16T08:51:05+03:00
Общество

В Башкирии вертолет гонял стадо коров: есть версия, что пилотом был известный бизнесмен и отец мэра Нефтекамска

В сети появилось видео странной забавы предпринимателя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В соцсетях появилось видео, на котором вертолет гоняет по полю пасущееся стадо коров. Запись распространилась по башкирским пабликам. Пользователи сообщают, что это произошло возле села Саклово Кармаскалинского района.

По данным «Пятого канала», предположительно, пилотом был Рафил Мавлиев – известный бизнесмен и отец мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева. Его главным активом является многофункциональный комплекс «Урал».

фото: инстаграм Рафила Мавлиева

фото: инстаграм Рафила Мавлиева

В пользу того, что «вертушкой» управлял именно Мавлиев-старший говорит содержимое его инстаграм-аккаунта. Там на некоторых фотографиях можно заметить вертолет, очень похожий на тот, что фигурирует в ролике. К тому же и сам предприниматель нередко упоминает о своих полетах.

фото: инстаграм Рафила Мавлиева

фото: инстаграм Рафила Мавлиева

Пользователи соцсетей резко осудили поступок пилота. Местная жительница рассказала, что такие вылазки с разгоном стада происходят «каждый день»:

«Говорит, это его арендованные земли. Вот так администрация района и местный сельсовет заботится о своем населении. Это была единственная земля у нас для выпаса деревенского стада и что теперь? Коровы голодные приходят домой, едят сухое сено. […] Местные власти населению тоже ничего не объяснили. В деревне осталась горстка коров, и негде их выгуливать, а для некоторых жителей корова приносила хоть и небольшой, но доход с продажи молочной продукции, так как работы в деревне нет», – пожаловалась сельчанка Татьяна Шафикова.

В Башкирии пилот вертолета гоняет коров // 16.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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