Рядом с микрорайоном в башкирском городе загорелся лес
15 июля рядом с белорецким микрорайоном Нижнее селение в Башкирии загорелся лес. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
На место происшествия были направлены силы аварийного ведомства, Минлесхоза, а также добровольные пожарные команды. По оперативной информации, площадь горения составляет как минимум два гектара. Угрозы населенному пункту нет, скорость ветра составляет около пяти метров в секунду.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Башкирии.
Напомним, в регионе вторую неделю сохраняется аномально высокая температура воздуха. В некоторых районах она достигает 40 градусов.
В городе Белорецке загорелся лес // 15.07.
ИСТОЧНИК KP.RU