Рядом с микрорайоном в башкирском городе загорелся лес

15 Июль 2020 2020-07-15T12:46:14+03:00

На место пожара направлены силы МЧС и Минлесхоза

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15 июля рядом с белорецким микрорайоном Нижнее селение в Башкирии загорелся лес. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

На место происшествия были направлены силы аварийного ведомства, Минлесхоза, а также добровольные пожарные команды. По оперативной информации, площадь горения составляет как минимум два гектара. Угрозы населенному пункту нет, скорость ветра составляет около пяти метров в секунду.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС Башкирии.

Напомним, в регионе вторую неделю сохраняется аномально высокая температура воздуха. В некоторых районах она достигает 40 градусов.

В городе Белорецке загорелся лес // 15.07.

ИСТОЧНИК KP.RU