15 Июль 2020 2020-07-15T11:47:37+03:00

В Уфе «отчаянную домохозяйку» засняли без страховки на высоте 50 метров

Изменить размер текста: A A

В одной из районов Уфы на видео засняли женщину, которая мыла окна без страховки на высоте в 50 метров.

Судя по всему, «отчаянной домохозяйке» надоели окна в квартире на 18 этаже и она решила решить проблему радикальным методом – вылезла на карниз и принялась мыть стекло тряпкой с внешней стороны. Примечательно, что женщина не придумала себе никакой надежной страховки, она стоит прямо на краю карниза 18 этажа (высота не менее 50 метров – прим.ред)

- Без страховки, держится одной рукой и моет. Тщательно очень моет. Ужас, - говорит на камеру девушка, которая засняла жутковатое видео.

Женщина из Уфы моет окна на высоте 50 метров без страховки // 15.07.

ИСТОЧНИК KP.RU