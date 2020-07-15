Участок улицы Комсомольской в Уфе останется закрытым до конца июля

15 Июль 2020 2020-07-15T10:49:14+03:00

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Дорожное движение будет перекрыто на участке улицы Комсомольской от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Бессонова. Закрыты для автомобильного движения будут 4 полосы. Ограничение автомобильного движения продлевается до 31 июля.

Это связано с полной реконструкцией улицы, начатой в прошлом году. Уже завершены работы по строительству ливневой системы и газопровода. Продолжаются работы по дальнейшему ремонту дорожного полотна и прилегающей территории.

В администрации отметили, что все дорожные работы по благоустройству улицы Комсомольской планируют завершить к концу 2021 года.

Мэрия Уфы просит горожан отнестись с пониманием и заранее продумать маршрут движения по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU