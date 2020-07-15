Радий Хабиров хочет, чтобы о башкирском молоке знали «в любом уголке России»

15 Июль 2020 2020-07-15T09:56:28+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров намерен популяризировать башкирское молоко. Об этом руководитель республики написал на своих страницах в соцсетях.

По словам Хабирова, регион увеличил производство молока до 400 тысяч тонн (+21 тысяча тонн по сравнению с прошлым годом) за счет пополнения поголовья скота. Пятая часть от общего числа производимого продукта приходится на 10 хозяйств Чекмагушевского, Ермекеевского, Стерлитамакского, Мелеузовского, Калтасинского, Аургазинского, Учалинского и Туймазинского районов.

«Моя цель - чтобы покупая башкирское молоко, в любом уголке России знали, что это продукт высшего качества. Мы уже и сейчас можем отметить, что выпускаем натуральную продукцию, вкусную и востребованную. Но двигаться нам есть куда, это точно», – заключил Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU