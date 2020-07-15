В Башкирии во время жары ожидаются грозы, ливни и град

15 Июль 2020 2020-07-15T08:14:00+03:00

Ливень в отдельный районах республики пройдет уже в эту пятницу

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В Башкирии в конце текущей рабочей недели ожидаются грозы, ливни и град. Такой прогноз дали синоптики Башгидромета.

Сегодня, 15 июля, в регионе не ожидается осадков. Ветер будет юго-восточным, южным, днем возможны порывы. Температура воздуха составит 35-37°, местами сильная жара 38-40°. Такая же ситуация сохранится и завтра, 16 июля – «плюс-минус» два градуса.

Резкое изменение погоды произойдет в грядущую пятницу, 17 июля. Местами пройдет кратковременный дождь, грозы. Днем в западных районах республики ударят ливни и даже град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36°, местами все то же пекло – 38-40°.

В последующие дни и с началом новой недели температура воздуха начнет плавно снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU