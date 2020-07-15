2020-07-15T07:51:51+03:00
Происшествия

«Направлялись на похороны родственника»: подробности ДТП в Башкирии, где погиб пожилой водитель

В салоне «Нивы» также находилась его супруга
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В ГИБДД Башкирии сообщили подробности ДТП в Куюргазинском районе, где в результате съезда машины в кювет погиб пожилой водитель.

Напомним, авария произошла на первом километре трассы Новомурапталово-Тюльган. 75-летний житель Оренбургской области за рулем «Нивы» не вписался в поворот и вылетел с трассы. Пенсионер скончался на месте. На пассажирском сиденье находилась его супруга – она никаких травм не получила.

«Известно, что они направлялись на похороны родственника», – передали в Госавтоинспекции.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 аварий, в которых два человека погибли и 12 – пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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