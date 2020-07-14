2020-07-14T20:42:27+03:00
Общество

Радий Хабиров вновь изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь

Документ коснулся работы детских лагерей
Рустем АХУНОВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в пункт указа о самоизоляции, который касается работы лагерей отдыха.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, оздоровительные учреждения, имеющий статус профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей с медицинским персоналом, а также школьные, оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха на территории Башкирии начнут работать с 29 июля.

Также в указе сообщается, что еженедельные брифинги минздрава Башкирии по коронавирусу будут проходить днем по вторникам – в 15 часов по Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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