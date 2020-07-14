Радий Хабиров вновь изменил указ о самоизоляции, что изменилось теперь
Документ коснулся работы детских лагерей
Изменить размер текста:
Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в пункт указа о самоизоляции, который касается работы лагерей отдыха.
Как сообщили в пресс-службе главы региона, оздоровительные учреждения, имеющий статус профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей с медицинским персоналом, а также школьные, оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха на территории Башкирии начнут работать с 29 июля.
Также в указе сообщается, что еженедельные брифинги минздрава Башкирии по коронавирусу будут проходить днем по вторникам – в 15 часов по Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU