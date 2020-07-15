«Салават Юлаев» показал, как проходит предсезонный медосмотр

15 Июль 2020 2020-07-14T21:19:28+03:00

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Уфимский «Салават Юлаев» прошел предсезонный медосмотр и готов к спортивным сборам.

Напомним, что команда ушла на вынужденный перерыв из-за коронавируса после того, как одержала победу в первом раунде плей-офф над «Авангардом». После того, как руководство КХЛ остановило сезон, хоккеисты получили заслуженный отпуск и разъехались по домам.

В середине июля все атлеты, включая новичков и иностранцев, вернулись на базу уфимской команды. Хоккеисты начали проходить медосмотр, в этом году его проводят в «углубленном» режиме. Также хоккеисты пройдут тестирование физических возможностей.

Вполне вероятно, что из-за «ковидных» ограничений команде придется проводить спортивные сборы не в уже привычной Финляндии, а на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU