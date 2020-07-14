2020-07-14T18:44:02+03:00
Общество

Можно ли заразиться коронавирусом при купании в водоемах – ответ эпидемиолога из Башкирии

Специалист рекомендует выбирать официальные места купания
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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Стало известно, может ли коронавирус передаваться через воду. На этот вопрос на тематическом брифинге Минздрава Башкирии ответила замглавврача регионального центра гигиены и эпидемиологии Марина Скотарева.

«Все-таки основной путь передачи коронавирусной инфекции – воздушно-капельный. Подтверждения того, что новая коронавирусная инфекция передается через водоемы, на данный момент нет. Поэтому и запрет на купание в водоемах у нас нигде не предусмотрен, [...] если пляжи открыты, то купаться можно», – отметила специалист.

Скотарева подчеркнула, что при выборе водоема предпочтение нужно отдавать разрешенным местам купания. Дело в том, что при открытии официальных пляжей вода исследуется на наличие других инфекций, которые в отличие от коронавируса могут быть опасны в реках и озерах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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