Аномальная жара в Башкирии продолжается: МЧС вновь опубликовало предупреждение
15 июля в республике ожидается 40-градусная температура
Завтра будет очень, очень жаркоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:
МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об аномально жаркой погоде «в большинстве районов республики». По данным аварийной службы завтра, 15 июля, местами по региону ожидается 38-40-градусная температура.
«По югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности», – передали в МЧС.
В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер южного и юго-восточного направлений, 2-7 метров в секунду, днем порывистый.
Грядущей ночью температура воздуха составит 19-24° (местами до 14°), днем – 34-37°, (местами 38-40°).
ИСТОЧНИК KP.RU