2020-07-14T16:28:26+03:00
Происшествия

Аномальная жара в Башкирии продолжается: МЧС вновь опубликовало предупреждение

15 июля в республике ожидается 40-градусная температура
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Завтра будет очень, очень жаркоЗавтра будет очень, очень жаркоФото: Евгения ГУСЕВА
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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об аномально жаркой погоде «в большинстве районов республики». По данным аварийной службы завтра, 15 июля, местами по региону ожидается 38-40-градусная температура.

«По югу республики сохранится чрезвычайный класс пожароопасности», – передали в МЧС.

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер южного и юго-восточного направлений, 2-7 метров в секунду, днем порывистый.

Грядущей ночью температура воздуха составит 19-24° (местами до 14°), днем – 34-37°, (местами 38-40°).

ИСТОЧНИК KP.RU

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