Власти Уфы отрицают вспышку COVID-19 в мэрии, но среди сотрудников «есть те, кто находится на больничном»
Сегодня, 14 июля, на сайте мэрии башкирской столицы появилось сообщение о том, что «информация о вспышке COVID-19 в администрации Уфы не соответствует действительности». При этом не уточняется, где именно появились слухи об инфицировании чиновников. В пресс-релизе городских властей перечислены принятые меры по нераспространению вируса: вход только в масках, замеры температуры, установленные санитайзеры и соблюдение социальной дистанции.
В администрации добавили, что 40% сотрудников работают в дистанционном режиме, а значительный объем документооборота переведен в электронный режим.
По словам вице-мэра по гуманитарным вопросам Алины Сулеймановы, команды структурных подразделений мэрии меняются «каждые 14 дней», что «позволяет избежать вспышек». Тем не менее среди сотрудников «есть и сегодня те, кто находится на больничном. Но при этом работа идет в штатном режиме в условия борьбы с ковид».
ИСТОЧНИК KP.RU