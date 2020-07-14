Пьяный водитель из Уфы, погубивший пассажира в ДТП: «У меня 30 лет стаж, я профессионал»

14 Июль 2020 2020-07-14T15:25:27+03:00

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Сегодня, 14 июля, в башкирской столице произошло пьяное ДТП со смертельным исходом. Инцидент случился в 11 часов утра на улице Кольцевой в Черниковке.

Как передали в Госавтоинспекции, 59-летний горожанин на вазовской «двенашке» протаранил дерево. Удар оказался настолько сильным, что машина опрокинулась. В аварии погиб пассажир – мужчина скончался до приезда медиков.

Во время разбирательства сотрудники ГИБДД установили, что водитель был пьян. Алкотестер показал 1,020 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В беседе с инспекторами мужчина рассказал, что ехал с приятелем в аптеку. На вопрос, есть ли у него права, пьяный водитель возмущенно заявил: «У меня 30 лет стаж, я профессионал». Однако предъявить свое удостоверение он так и не смог.

фото: ГИБДД РБ

ИСТОЧНИК KP.RU