2020-07-14T14:21:28+03:00
Общество

Коечный фонд нового инфекционного центра под Уфой для больных коронавирусом «весь забит» – Хабиров

Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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В новом инфекционном центре для больных коронавирусом под Уфой «забит» весь коечный фонд. Об этом глава Башкирии Радий Хабиров сказал Уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову на всероссийском форуме.

«Вы знаете, сколько сейчас там больных? У нас там более трехсот больных уже. Реанимация тоже забита, коечный фонд весь забит. Мы ее построили, и она нам очень нужна. Но мы ее вовремя построили», – отметил Хабиров на встрече.

Тем временем в Минздраве Башкирии сегодня, 14 июля, рассказали, что в больницах лечатся 310 носителей коронавируса.

Напомним, инфекционный центр в селе Зубово был построен в кратчайшие сроки – за 55 дней. Официальное открытие прошло 30 мая. Стоимость медучреждения вместе с оборудованием оценивается в 1,8 млрд рублей. Власти республики сообщали, что новая больница в случае полной загрузки способна принять 470 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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