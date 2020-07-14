2020-07-14T14:01:58+03:00
Недвижимость

В Уфе стартовала первая очередь строительства знакового проекта компании «Талан» жилого комплекса «Конди Нова»

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Фото предоставлено компанией «Талан»Фото предоставлено компанией «Талан»
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Это первый в Уфе проект редевелопмента бывшей кондитерской фабрики «Конди», которая 40 лет дарила людям вкусные кондитерские изделия, с ревитализацией фабричного здания в жилой дом с квартирами в стиле лофт.

Знаковый квартал «Конди Нова» это новый жилой комплекс с самыми актуальными трендами в дизайне и стиле жизни для динамичных людей, живущих в современном ритме, в экологичном районе города. Жилой комплекс расположен в «Зеленой Роще», в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Горбатова и Обской.

В планах компании «Талан» организовать в жилом комплексе музей кондитерской фабрики, чтобы сохранить воспоминания и историю места.

В новом современном квартале будут реализованы современные инновационные решения, авторское благоустройства двора и ландшафтное озеленение.

Планируемый срок сдачи первой очереди строительства в эксплуатацию – конец 2022 года.

Строительство первой очереди будет осуществляться за счёт проектного финансирования банка ДОМ.РФ На сегодняшний день открыта кредитная линия в размере 1 млрд 618 млн. рублей.

Знаковый квартал «Конди Нова» — один из самых привлекательных объектов Талан для инвестиций:

- Доходность составляет 11% годовых

- Сумма вложений от 300 000 рублей

- Рейтинг надежности компании «Талан-Финанс» — ruBB (ЭКСПЕРТ РА).

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Подробнее о новом комплексе на сайте уфа.талан.рф

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