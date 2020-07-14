Как легко продать свою старую квартиру?

14 Июль 2020 2020-07-14T13:43:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Купить новую квартиру непросто – надо накопить, выбрать, проверить риски и заключить сделку.

А если вы планируете в качестве первоначального взноса использовать деньги от продажи старой недвижимости хлопот ещё больше.

Во-первых, нужно найти покупателей тратя своё драгоценное время на звонки и показы или грамотного, ответственного и честного риелтора, но это дополнительные расходы. Во-вторых, пока вы или риелтор ищете покупателей на вашу квартиру цены в новостройке растут. В-третьих, если вы продаёте квартиру самостоятельно вам понадобится юридическая помощь для оформления договора сообщает сообщает сайт ГК «Первый Трест».

Но есть и альтернативный вариант. Помните, как в сказке о золотой рыбке: «вместо избушки – королевские палаты!»? Вроде сказка, но – теперь такое возможно и в наших реалиях! Все благодаря услуге «Trade-in» по улучшенной схеме от группы компаний «Первый Трест».

Только представьте: вы можете продать свою поднадоевшую или тесную недвижимость – бесплатно и быстро, а взамен приобрести новую комфортабельную квартиру, да еще и со скидкой.

Ноль затрат!

- В отличие от большинства застройщиков, предоставляющих аналогичную услугу, ГК «Первый Трест» принимает квартиры на реализацию, а не на баланс – то есть помогает собственнику продать объект по рыночной цене, - рассказала Аида Галяутдинова, специалист отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест». - Для клиентов ГК «Первый Трест» эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Компания берет на себя все расходы по юридическому сопровождению сделки, сбору документов и поиску покупателей.[1]

Кстати, под реализацию принимаются даже загородные дома в радиусе 30 км от Уфы и хрущевки.

Взамен – элитная недвижимость и прекрасный вид из окна

Воспользовавшись услугой Trade-in вам не придётся мучаться с поисками нового жилья. Вы можете выбрать себе любую квартиру в одном из строящихся жилых комплексов ГК «Первый Трест».

- На выбор предоставляются квартиры в КИК «На Успенской», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Grand&Grand» и клубном доме «Соты», - рассказывает Аида Галяутдинова, специалист отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест». –Понравившуюся квартиру можно забронировать на 28 дней, причем, с фиксацией цены. В течение этого месяца, пока, к примеру, подыскивается покупатель на вашу недвижимость, вы можете быть уверены, что квартиру вашей мечты никто не купит и цена на нее не вырастет.

Неоспоримым преимуществом является то, что обе сделки – продажа вашего жилья и приобретение новой квартиры осуществляются параллельно, и подписать договора вы можете в один день в офисе компании, что существенно сэкономит ваше время. Удобнее и быть не может, согласитесь?

Еще плюсы?

Во-первых, как уже говорилось, услугу по продаже вашей недвижимости вам окажут совершенно бесплатно [2], а во-вторых, вы получите скидку 2% [3] на новую квартиру. Казалось бы, цифра небольшая, но…

- В среднем, выгода на двухкомнатную квартиру по этому предложению может составить до 110 000 рублей, а на трехкомнатную - до 200 000 рублей, - отмечает Аида Галяутдинова, специалист отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».

Продолжая разговор о выгоде: вы можете вообще оставить свой личный бюджет нетронутым. Например, разницу в стоимости новой квартиры и сумме, полученной от продажи старой, можно перекрыть материнским капиталом или задействовать жилищный сертификат. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами ипотечного брокера, который поможет подобрать вам оптимальные условия кредитования и оформить необходимый пакет документов для одобрения.

Вам уже тесно в вашей квартире? Настало время жить шире. Сделайте это легко – как в сказке про золотую рыбку, звоните по телефону 8 (347) 222-0-111 или приезжайте в офис по адресу г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78.

На правах рекламы

[1] Услуга Trade-in предоставляется бесплатно при условии покупки новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

[2] Услуга Trade-in предоставляется бесплатно при условии покупки новой квартиры в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

[3] Распространяется на все жилые комплексы ГК «Первый Трест», кроме ЖК Grand&Grand. Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (347) 222-0-111.