Число подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии превысило шесть тысяч человек
В Башкирии число зараженных коронавирусом с начала пандемии перевалило за шесть тысяч человек. По состоянию на 14 июля 2020 года COVID-19 подтвердили у 6014 жителей (показатель на 100 тысяч человек – 140,4 случая). Прирост за сутки составил 47 инфицированных. Об этом на оперативном совещании в мэрии башкирской столицы сообщила замначальника регионального Управления Роспотребнадзора Зульфия Камаева.
В Уфе за все время коронавирусную инфекцию диагностировали у 2144 горожан, за последние 24 часа – у 27.
Камаева добавила, что всего в Башкирии на ковид было проверено 443911 жителей. Коечный фонд при этом свободен на 20% (при регламентируемом - не менее 50%).
ИСТОЧНИК KP.RU
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